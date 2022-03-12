В ООН предложили руководствоваться статьями КБТО для проверки биолабораторий на Украине

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала обратиться к 5, 6 статьям Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) для проверки лабораторий.

Она обратила внимание, что в Конвенции отсутствует многосторонний механизм проверки, который мог бы находиться под контролем «независимой организации, такой как ОЗХО».

«Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц», - отметила Накамицу.

Замгенсека напомнила, что, в соответствии со статьей 5 документа, страны-участницы КБТО должны сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут появиться в связи с выполнением положений конвенции.

А статьей 6 документа фиксируется, что любая страна, которая является членом конвенции, может зарегистрировать жалобу в Совет Безопасности ОНН, если было констатировано нарушение государством-членом КБТО.

«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», - добавила она.

Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. В российском оборонном ведомстве заявили, что, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со «Звездой» рассказал, что США в своих биолабораториях вели на территории Украины разработку оружия нового типа. По его словам, США на территории Украины занимались разработкой вирусов, которые способно избирательно оказывать воздействие на определенный генотип.