Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами

14:49 12.03.2022
На видео украинские военные разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после завершения разгрузки склад попаданием высокоточного снаряда уничтожается.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ показало видео объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами украинских националистов высокоточным боеприпасом.

На опубликованных кадрах украинские военные разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после чего склад попаданием высокоточного снаряда уничтожается.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения БМП вооруженных сил Украины на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным боеприпасом «Краснополь».

По последней информации Минобороны РФ, в общей сложности в ходе российской спецоперации по защите народных республик Донбасса, которая проводится с 24 февраля, удалось вывести из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:49 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами
14:39 В стране и мире
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
14:19 В стране и мире
Видео
«Жалею каждую секунду»: боец ВСУ рассказал, почему решил сложить оружие
12:50 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что у России и США нет переговорного процесса по Украине
12:39 Армия
Видео
Танки, бронемашины и грузовики: кадры выезда колонны техники войск ДНР из Волновахи
Популярное
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
Минобороны России показало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ
Видео
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.