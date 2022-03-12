Армия МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами На видео украинские военные разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после завершения разгрузки склад попаданием высокоточного снаряда уничтожается. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало видео объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами украинских националистов высокоточным боеприпасом. На опубликованных кадрах украинские военные разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после чего склад попаданием высокоточного снаряда уничтожается. Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения БМП вооруженных сил Украины на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным боеприпасом «Краснополь». По последней информации Минобороны РФ, в общей сложности в ходе российской спецоперации по защите народных республик Донбасса, которая проводится с 24 февраля, удалось вывести из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика