МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами
Министерство обороны РФ показало видео объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами украинских националистов высокоточным боеприпасом.
На опубликованных кадрах украинские военные разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после чего склад попаданием высокоточного снаряда уничтожается.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения БМП вооруженных сил Украины на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным боеприпасом «Краснополь».
По последней информации Минобороны РФ, в общей сложности в ходе российской спецоперации по защите народных республик Донбасса, которая проводится с 24 февраля, удалось вывести из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.