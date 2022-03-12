Момент уничтожения БМП ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь» попал на видео
Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу с ювелирной точностью, поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу с ювелирной точностью, поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию вооруженных сил Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.