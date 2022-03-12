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Момент уничтожения БМП ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь» попал на видео

10:56 12.03.2022
Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу с ювелирной точностью, поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу с ювелирной точностью, поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию вооруженных сил Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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