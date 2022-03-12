МИД РФ: конвои с иностранным вооружением для Украины могут стать целями для российских ВС

Москва предупредила Вашингтон о последствиях передачи Киеву вооружений, конвои с оружием из-за рубежа могут стать законными целями для российских Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», - заявил дипломат в эфире «Первого канала».

Также замглавы российского внешнеполитического добавил, что Россия предупредила США о том, какую опасность может представлять бездумная передача Киеву таких видов вооружений, как ПЗРК.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Сегодня Министерство обороны России показало обновленную карту районов Украины, которые перешли под контроль Вооруженных Сил РФ и ДНР в ходе специальной военной операции. По последним данным МО РФ, в общей сложности в ходе российской операции удалось вывести из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины.