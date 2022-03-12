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МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

Анна Назайкина
13:09 12.03.2022
Ранее СК РФ завел дело в отношении сотрудников компании Meta по двум статьям - призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и содействие терроризму (ст. 205.1 УК РФ).
МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Российское министерство иностранных дел передало посольству Соединенных Штатов ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«К вопросу Facebook и компании Мета. Хочу сказать, что вчера американскому посольству передана нота о том, что будет заведено дело по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных и неприемлемых - даже по этическим меркам США сообщений», - сказал он в эфире «Первого канала».

Накануне стало известно, что доступ к социальной сети Instagram будет ограничен в России. Отмечалось, что в этой соцсети разрешено публиковать материалы, призывающие к насилию в отношении россиян. Кроме того, было отмечено, что регулярно размещается информация с призывами к участию граждан РФ в массовых беспорядках.

СК РФ завел дело в отношении сотрудников компании Meta по двум статьям - призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и содействие терроризму (ст. 205.1 УК РФ).

Генеральная прокуратура РФ попросила признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. 

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