В МИД РФ заявили, что у России и США нет переговорного процесса по Украине

В настоящий момент между Москвой и Вашингтоном нет переговорного процесса по ситуации на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«По Украине никакого консультационного переговорного процесса с США нет», - сказал замглавы МИД РФ в эфире «Первого канала».

Также дипломат добавил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях передачи на Украину вооружений.

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», - отметил он.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не собирается ослаблять санкции в отношении Москвы, пока Россия «не изменит курс» в отношении специальной операции на Украине.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.