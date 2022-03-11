Экс-сотрудник СБУ заявил, что США могут взорвать свои лаборатории на Украине для маскировки разработки биооружия

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со «Звездой» рассказал, что Соединенные Штаты Америки в своих биолабораториях вели на территории Украины разработку оружия нового типа.

«В документах СБУ, которые я использовал в своем расследовании, четко указывалось, что действие данных лабораторий несет врет интересам государства Украины, поскольку в этих лабораториях ведут разработки биологического оружия и генетического оружия избирательного действия», - сказал он.

По словам Прозорова, США на территории Украины занимались разработкой вирусов, которые способны избирательно оказывать воздействие на определенный генотип.

«Я думаю, что сейчас американская сторона будет любой ценой открещиваться от военного, так скажем, аспекта, работы в этих лабораториях и будет уничтожать за собой любые следы. Вообще не исключаю, что сейчас эти лаборатории будут взрываться, сгорать, будут имитировать действия российской авиации, что мол русские разбомбили эту лабораторию», - добавил он.

Прозоров подчеркнул, что все эти действия будут приниматься Вашингтоном для того, чтобы «замести следы», чтобы нельзя было уличить США в работах по созданию биологического оружия.

«Я уверен, что будут еще всплывать документы. Понимаете, их же много. С освобождением новых и новых городов, я думаю, в наши руки будут попадать новые и новые документы и люди, которые были причастны к деятельности таких лабораторий, ведь всех американцы не вывезут... Я уверен, американцы никогда не признаются в том, что они реально делали и не дадут никакой информации об этом», - заявил Прозоров.

Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. В российском оборонном ведомстве заявили, что, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов также заявил, что имеющиеся документы подтверждают факт многократной передачи биоматериалов граждан Украины за рубеж. Также были раскрыты подробности разработок по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками опасных инфекций. Также в Минобороны заявили, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения обратилась к Киеву с рекомендациями уничтожить особо опасные патогены в биолабораториях, которые находятся на территории Украины, передает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВОЗ. Отмечается, что соответствующие предостережения связны с опасностью утечек, которые могли бы привести к распространению инфекций среди людей.