МО РФ: за время спецоперации выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины

Всего за время специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик был выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал, что утром 12 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры.

Таким образом удалось вывести из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Броворах.

Сегодня Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России. В министерстве отметили, что авиационные удары выполнялось парами с малых и предельно малых высот.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.