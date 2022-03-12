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В Минобороны сообщили о выходе ВС РФ к ряду населенных пунктов на Украине

10:41 12.03.2022
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Вооруженные Силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной милиции Донецкой республики. Продвижение за сутки составило 21 километр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кроме того, группировка войск Народной милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка и блокировала Рубежное. Продвижение составило шесть километров», - добавил он.

Ранее Игорь Конашенков сообщил об выведении из строя военного аэродрома в Василькове и центра радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен утром 12 марта. За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два - «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У», отметил представитель оборонного ведомства России.

Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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