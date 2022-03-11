ВС РФ за время операции вывели из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины
Уничтожены 98 самолетов, 118 БПЛА, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 РСЗО, 389 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Вооруженные силы РФ за время специальной операции вывели из строя 3213 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что ВС РФ уничтожили 98 самолетов, 118 БПЛА, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 РСЗО, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов вооруженных сил Украины», - добавил Конашенков.