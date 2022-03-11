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СМИ: Байден предложит прекратить с Россией нормальные торговые отношения

Ян Брацкий
08:02 11.03.2022
Как ожидается, глава Белого дома предложит повысить тарифы на российский импорт.
СМИ: Байден предложит прекратить с Россией нормальные торговые отношения
© Фото: Yuri Gripas, ConsolidatedNewsPhotos, globallookpress
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Президент США Джо Байден 11 марта выступит с предложением прекратить нормальные торговые отношения с Россией. О планируемом заявлении сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в президентском окружении.

Как ожидается, глава Белого дома предложит повысить тарифы на российский импорт. Ранее Байден уже ввел запрет на поставки углеводородов из России и призвал европейских союзников Соединенных Штатов поступить также.

Очередной виток санкционного противостояния коллективного Запада с Россией стал следствием специальной военной операции по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. После этого ряд иностранных брендов заявил о приостановке работы на территории РФ или полном уходе с рынка.

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