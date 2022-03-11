Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который приедет в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Как сообщалось ранее, на повестке дня самые актуальные вопросы двусторонних отношений, развития союзной кооперации, экономическое взаимодействие. Не обойдут вниманием главы двух государств и ситуацию на Украине.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Москве 18 февраля. По итогам беседы президенты констатировали налаживание эффективной работы по всем направлениям. Кроме того, с начала года президенты России и Белоруссии провели несколько телефонных переговоров. Во время последних контактов, наибольшее внимание было уделено военной спецоперации по защите жителей Донбасса.

О ее начале глава российского государства объявил 24 февраля. Главная цель операции, отметил Путин - полная демилитаризация и денацификация Украины. До этого Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Коллективный Запад в ответ на это ввел против официальной Москвы экономические санкции.