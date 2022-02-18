В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Москве закончились переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча глав государств продлилась 2,5 часа. В 2022 году данный визит Лукашенко в Москву стал первым.

Стороны в ходе переговоров обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности, военного сотрудничества. Кроме того,встреча стартовала с задержкой, так как белорусский лидер, как он сам сообщил в начале встречи со своим российским коллегой, ждал результата своего теста на COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022».