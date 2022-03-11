Стихи и русские песни: студенты в Алеппо провели пророссийский митинг

Для наших коллег с сирийского телевидения митинг в поддержку России - это главная новость в эфире. Почти два десятка съемочных групп телеканалов Сирии и Ливана вели репортажи с университетской площади, где тысячи студентов и преподавателей держали в руках национальные флаги и триколоры РФ.

Вместе с сирийскими национальными мотивами звучали и русские песни: на митинге включили «Катюшу» - полюбившуюся всем здесь песню, которая стала символом поддержки Донбасса в борьбе за его свободу и независимость.

Алеппо принял эстафетную палочку у Дамаска, где накануне студенты организовали масштабный флешмоб, выстроившись в виде огромной буквы Z. И тут и там манифестанты скандировали лозунги в поддержку российской армии на Украине. Знак «Z» сейчас очень популярен в Сирии. Но под ним еще есть надпись: «Да - России, нет - новому фашизму». Профессор кафедры русского языка Мустафа Осман убежден: Сирия и Россия борются на одном фронте, с одними и теми же врагами.

«Фронт против международного терроризма, против неонацизма на Украине. Они одинаковые, конечно. Терроризм, террористические группировки в Сирии. Неонацисты на Украине. Они одинаковые. И Запад поддерживает всех», - уверен профессора университета Алеппо, преподавателя русского языка Мустафа Осман.

Если на западе процветает русофобия, то в Сирии сейчас настоящий бум по изучению нашей культуры. Практически во всех вузах есть кафедра русского языка. Хасан увлекается историей, и знает сколько наших соотечественников погибло в годы Великой отечественной войны. Понимает, какой ценой Советский Союз заплатил за победу над фашизмом, который вновь поднимает голову. Поэтому его симпатии на стороне тех, кто сейчас проводит спецоперацию.

Студентка Хая Аштар - начинающая поэтесса. Специально к митингу написала стихи о дружбе России и Сирии. Ее вдохновила храбрая и сильная русская армия, которая помогла сохранить ее стране мирное небо над головой и освободила родину от террористов.

Абсолютно все сирийское общество сейчас на стороне России. Митинги и демонстрации проходят во всех крупных городах. В провинции Хасека пошли дальше и организовали массовой автопробег с флагами двух стран. Активисты как и в других населенных пунктах считают себя патриотами и Сирии и России. И будут продолжать поддерживать братский народ в трудную минуту. Потому что на востоке помнят и ценят доброту и никогда не предают друзей.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Олег Давыденко