В Дамаске прошел массовый митинг в поддержку действий России на Украине

Тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы Дамаска, чтобы поддержать российскую армию. В руках у митингующих были национальные флаги и российские триколоры. Интеллигенция в Сирии прекрасно понимает, что сейчас происходит на Украине, и поэтому выражает абсолютную солидарность действиям нашей страны.

Для сирийской молодежи поддержать русских друзей это праздник, поэтому на лицах улыбки и позитив. Именно так в Сирии поддерживают братский народ. Несмотря на свой юный возраст, студенты вполне политически грамотны и хорошо разбираются во внешней политике.

«Я пришла поддержать российских военных. Потому что они противодействуют не просто украинской армии, а выступают против агрессии НАТО. Мы по себе знаем, что Россия несет только мир. Поэтому мы с вами», - говорит студентка Ая Талеб.

Другая учащаяся, Рахав Шальхин, считает, что Россия начала спецоперацию чтобы сохранить свою землю и русских на Украине.

«Фашисты напали на Донбасс, и ваша армию защитила его. Россия никогда бы не начала войну», - добавила она.

Многие сирийские студенты ради митинга пожертвовали даже своими каникулами и не разъехались по домам. Они вышли на площадь студгородка и выстроились в большую ровную букву «Z», по бокам которой - огромные флаги России и Сирии. Латинская Z уже стала во всем мире символом русского воинства.

В университете Дамаска 260 студентов изучают русский язык и хотят связать свою судьбу с Россией. Гульнар Аббас - одна из них. Говорит, что под большим впечатлением от культуры и истории нашей страны. В Москве уже появилось много друзей, с которыми она сейчас постоянно обсуждает последние новости.

«Россия много лет помогает нам, теперь мы просто обязаны поддержать вас. Ведь мы - настоящие друзья», - говорит Гульнар Аббас.

Особенно подкованы в вопросах отношения между странами студенты исторического факультета, а также их преподаватели. Которые в деталях знают, как долго и много Россия помогает Сирии. И какова роль нашей страны в глобальной геополитике.

«Очень долгое время США пытались доказать, что они правят миром. Но это далеко не так. Сегодня Россия фактически один на один оказалась перед целым блоком НАТО. Россия не хотела этой войны. Но вынуждена защищать себя и принимать меры для глобального равновесия в мире. Поэтому я здесь сегодня, вместе с моими студентами и вместе с Россией», - сказал доктор исторических наук, преподаватель Университета Дамаска Нур Насер.

Актер театра и кино Вассим Аш-Шибли несколько раз бывал в Москве. Сейчас он с гордостью показывает шапку-ушанку с советским значком и говорит, что для него сегодня это не просто туристические сувениры, а атрибуты солидарности с Россией.

«Вы скажете, что нас обязали сюда прийти. Я отвечу - да. Нас обязали прийти наши душа и наше сердце. Мы в долгу перед Россией и сегодня просто обязаны вас поддержать. Сейчас вокруг столько лжи. Но мы то знаем правду: Россия защищает людей и сражается в терроризмом», - считает актер Вассим Аш-Шибли.

Сирийцы живут далеко от Украины, но понимают, что там сейчас происходит то, что в свое время происходило у них в стране. Влияние Запада чуть не разрушило Сирию, и вот сейчас блок НАТО, подбирающийся к российским рубежам, угрожает безопасности РФ.

«Сегодня мы поддерживаем российский народ, так как он поддержал нас в самые сложные дни, когда террористы пытались уничтожить нашу страну. По сути, то же самое сейчас происходит на Украине, где неофашисты пытаются взять реванш. Так же как и в Сирии, на Украине Россия старается спасти жизни людей и оказывает им гуманитарную помощь», - утверждает член партии БААС в Дамаске Халед Хальбуни.

У сирийцев очень хорошая память и они переполнены благодарностью к России, которая помогла победить у них терроризм. Акции в поддержку российской спецоперации на Украине сейчас проходят во многих городах: в Дамаске, Скальбии, Хомсе, Хаме и других. И люди продолжат выходить на улицы, чтобы поддержать всех нас в это непростое время.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов