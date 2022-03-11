Две недели под обстрелом: как украинское село Анадоль перешло под контроль российских военных

Еще один населенный пункт ДНР - Анадоль - перешел под контроль российских военных. Украинские нацбаты бежали в спешке, бросив технику и зарубежное оружие. Как рассказали люди этого села, почти две недели они сидели в подвалах, пока украинские военные заняли их дома и вели обстрелы.

Село Анадоль долгое время находилось в пограничном состоянии. Его то занимали силы Народной милиции ДНР, то отступали, и сюда возвращались вооруженные силы Украины. В конце концов они отсюда сбежали и даже бросили противотанковые комплексы, которые всего за несколько недель до начала спецоперации в Донбассе Запад поставил Киеву.

Южные районы Донецкой области ВСУ обстреливали из систем залпового огня «Град». Кассетные боеприпасы запрещено использовать во многих странах. Но здесь их применяли, не щадя мирное население.

Село сильно пострадало от бомбежек ВСУ. Разорвавшаяся кассета от «Града». Она упала прямо на земельный участок одного из домов.

Местные жители рассказывают, как сами прятались в подвалах, в то время как бойцы украинской армии отсиживались в их домах, когда в село входили военнослужащие Народной милиции ДНР.

Южные села Донецкой области две недели были полностью отрезаны от жизни. «КамАЗ» Народной милиции ДНР направляется из Донецка в Анадоль. В кузове четыре тонны гуманитарного груза на 400 человек. Дорога проходит через поля, где еще чувствуется запах дыма. Здесь шли ожесточенные бои. Повсюду стоит разбитая украинская военная техника. Перевернутые танки, бронетехника. В соседних населенных пунктах сломаны вышки связи и оборваны линии электропередач.

Добраться до южных сел Донецкой области из столицы республики в мирное время можно за 40 минут. Но мы ехали три часа, в объезд боевых позиций украинских нацбатов.

Гуманитарный груз здесь ждали три дня. Люди каждый день собирались на площади и высматривали военные конвои. Своя провизия закончилась. Остатки разграбили нацбаты. Они же и бомбили мирных сельчан.

Несмотря на установившийся мир, в селе все еще вздрагивают от взрывов. Они еще слышны, но теперь уже вдалеке. Линия соприкосновения отодвинута на двадцать километров.

Напомним, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Степное, Крапивницкое, Новопетриковка, Малый Кременьчик и Ялынское. Вооруженные Силы продвинулись на глубину десять километров.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Станислав Иващенко, Олег Давыденко