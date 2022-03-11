Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Две недели под обстрелом: как украинское село Анадоль перешло под контроль российских военных

05:18 11.03.2022
Село сильно пострадало от бомбежек ВСУ, местным жителям пришлось прятаться в подвалах домов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Еще один населенный пункт ДНР - Анадоль - перешел под контроль российских военных. Украинские нацбаты бежали в спешке, бросив технику и зарубежное оружие. Как рассказали люди этого села, почти две недели они сидели в подвалах, пока украинские военные заняли их дома и вели обстрелы.

Село Анадоль долгое время находилось в пограничном состоянии. Его то занимали силы Народной милиции ДНР, то отступали, и сюда возвращались вооруженные силы Украины. В конце концов они отсюда сбежали и даже бросили противотанковые комплексы, которые всего за несколько недель до начала спецоперации в Донбассе Запад поставил Киеву.

Южные районы Донецкой области ВСУ обстреливали из систем залпового огня «Град». Кассетные боеприпасы запрещено использовать во многих странах. Но здесь их применяли, не щадя мирное население.

Село сильно пострадало от бомбежек ВСУ. Разорвавшаяся кассета от «Града». Она упала прямо на земельный участок одного из домов.

Местные жители рассказывают, как сами прятались в подвалах, в то время как бойцы украинской армии отсиживались в их домах, когда в село входили военнослужащие Народной милиции ДНР.

Южные села Донецкой области две недели были полностью отрезаны от жизни. «КамАЗ» Народной милиции ДНР направляется из Донецка в Анадоль. В кузове четыре тонны гуманитарного груза на 400 человек. Дорога проходит через поля, где еще чувствуется запах дыма. Здесь шли ожесточенные бои. Повсюду стоит разбитая украинская военная техника. Перевернутые танки, бронетехника. В соседних населенных пунктах сломаны вышки связи и оборваны линии электропередач.

Добраться до южных сел Донецкой области из столицы республики в мирное время можно за 40 минут. Но мы ехали три часа, в объезд боевых позиций украинских нацбатов.

Гуманитарный груз здесь ждали три дня. Люди каждый день собирались на площади и высматривали военные конвои. Своя провизия закончилась. Остатки разграбили нацбаты. Они же и бомбили мирных сельчан.

Несмотря на установившийся мир, в селе все еще вздрагивают от взрывов. Они еще слышны, но теперь уже вдалеке. Линия соприкосновения отодвинута на двадцать километров.

Напомним, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Степное, Крапивницкое, Новопетриковка, Малый Кременьчик и Ялынское. Вооруженные Силы продвинулись на глубину десять километров.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Станислав Иващенко, Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 В стране и мире
Reuters: Facebook разрешил призывы к насилию в отношении россиян
01:15 В стране и мире
Видео
Эффект бумеранга: как антироссийские санкции Запада повлияли на жизнь жителей стран ЕС
00:37 В стране и мире
«Европа ощутит волну»: в МИД РФ заявили о готовности к санкциям Запада
22:09 Армия
Видео
МО РФ: украинские неонацисты объявили о тотальной охоте на военных корреспондентов из России
00:28 В стране и мире
Видео
Без паники: в Госдуме рассказали о способах преодоления последствий введенных против РФ санкций
Популярное
Видео
В МО РФ представили факты, доказывающие отсутствие авиаудара по больнице в Мариуполе
Видео
МО РФ: Киев разрешил националистам применять оружие против пытающихся эвакуироваться в Россию
Видео
«Крайне скромно»: стало известно, сколько Пентагон платил ученым в биолабораториях на Украине
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Видео
Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.