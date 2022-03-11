В Харькове этой ночью прогремела серия мощных взрывов на территории физико-технического института. Там находится реактор экспериментальной ядерной установки.

Сейчас несколько зданий охвачены огнем, сообщает «Интерфакс-Украина». Предположительно, горят общежития. О повреждении главного корпуса и лабораторий пока неизвестно.

Ранее в Минобороны России неоднократно говорили, что ВСУ вместе с националистами готовят провокации в городе. Наши военные получали сведения о минировании ядерной установки, чтобы затем обвинить Россию в нанесении удара по реактору. Они напомнили, что подрыв реактора неизбежно приведет к заражению местности не только в Харькове, но и в области.

Напомним, что украинские военные уже пытались устроить провокацию на Запорожской АЭС. Тогда, благодаря нашим Вооруженным силам, удалось предотвратить катастрофу и защитить станцию.