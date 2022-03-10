В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет весеннее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в ближайшую субботу. При этом в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов.

«В воскресенье будет плюс 3 - плюс 5 градусов. В дальнейшем днем также будет плюс 2 - плюс 7 градусов. Существенно потеплеет», - сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам синоптика, регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на два-три градуса выше нормы.