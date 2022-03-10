Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет весеннее тепло

Виктория Ивашечкина
05:20 10.03.2022
В воскресенье температура в европейской части страны поднимется до плюс семи градусов.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет весеннее тепло
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в ближайшую субботу. При этом в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов.

«В воскресенье будет плюс 3 - плюс 5 градусов. В дальнейшем днем также будет плюс 2 - плюс 7 градусов. Существенно потеплеет», - сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам синоптика, регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на два-три градуса выше нормы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:38 В стране и мире
Видео
Стихшие звуки выстрелов: как донецкий Бугас перешел под контроль Народной милиции ДНР
04:01 В стране и мире
Ростуризм обновил рекомендации по маршрутам возвращения в Россию
02:21 В стране и мире
МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 1,4 миллиарда долларов
01:53 В стране и мире
СМИ: в России создали перечень зарубежных компаний-претендентов на национализацию
22:50 В стране и мире
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших из страны компаниях
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.