«Обещали застрелить»: сложивший оружие боец ВСУ рассказал о «призыве» на службу

Сложивший оружие боец ВСУ Вадим Ставский рассказал, что в украинскую армию он был призван насильно. При этом мужчина уточнил, что выбора у него не было, поскольку в случае отказа ему грозила гибель.

«Вышел на улицу, шел в магазин. Была милиция. Приехала машина с милицией, с военным. Один военный был с оружием, и милиционер был с оружием... Сказали, если буду чинить отпор, то как бы или подстрелят, или как бы 20 минут у меня есть на сборы... Довезли до дома. Жена собрала за 20 минут вещи. И отослали вот сюда», - поделился воспоминаниями военный.

Он добавил, что в его задачи входил сбор информации о российских войсках под видом гражданского лица, и передача собранных сведений в ВСУ.

«Сказали, что едем на усиление... Что наша задача не оружие, никто ничего никому не даст. Что идем усилять именно посты. И наша задача - только вот ходить по полям, смотреть в поле: есть ли военные. Задача, чтобы пройти поле, там где точку какую показали на карте. Посмотреть ее, или есть ли военная техника», - объяснил Ставский.

На уточняющий вопрос о том, мог ли он отказаться от участия в этой деятельности, военнослужащий ответил отрицательно.

«Сказали, что стрелять будут. Были с оружием. Поставили перед фактом, что или так, или по-другому. Просто, по-другому никак уже не будет. Уже приехали сюда. Или пушечное мясо, или как бы там свои же застрелят», - сообщил мужчина.

Ранее беженец из Мариуполя в беседе со «Звездой» рассказал о том, что украинские националистические батальоны, которые находятся в городе, прикрываются мирными жителями, в том числе детьми, словно живым щитом.