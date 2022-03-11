Интерпол отказался исключать Россию из организации

Интерпол не стал исключать Россию из организации. При этом организация внесет изменения в порядок рассмотрения ее запросов.

«Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», - сказано в заявлении редакции.

Также подчеркивается, что «отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». Его запросы будут направлять в генеральный секретариат, где их проверят на соответствие правилам Интерпола. При этом дополнительные меры могут быть приняты генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в случае необходимости.

В заявлении также сказано, что руководители правоохранительных служб во многих странах потребовали сохранить сотрудничество с Россией по этой линии.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Ранее МИД РФ потребовал от США прекратить гонения и дискриминацию россиян. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, американские власти поставили вне закона тех людей, которые представляют российскую культуру. Дипломат заявила, что в США зашкаливает русофобия.