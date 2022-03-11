В МИД рассказали о целях антироссийских санкций

Главной целью антироссийских санкций является «удушение» народа РФ. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал заместитель руководителя МИД России Александр Панкин.

«Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель - удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа», - заявил дипломат, говоря о новых ограничениях в отношении нашей страны.

Он добавил, что страны Запада также хотят минимизировать участие России в мировой экономике и нанести ущерб ее обороноспособности.

«Какие цели у этой задачи? Ну, конечно, минимизировать наше участие в мировой экономике, нанести существенный ущерб нашей обороноспособности за счет экономических факторов. И ударить по населению, а уж с какой целью - вызвать его протестные настроения или иные действия», - высказал свою позицию Панкин.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В связи с этим некоторые страны, а также частные корпорации, заявили о введении новых антироссийских санкций.

В четверг, 10 марта, Путин высказал мнение, что экономика России адаптируется к ограничениям, что в итоге приведет к независимости нашей страны.