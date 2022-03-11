Центробанк запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты

Центробанк России запретил банкам до 9 сентября текущего года взимать комиссию с физлиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте.

«Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте», - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если она проводилась для последующей выдачи наличных иностранной валюты. Кроме того, банки должны будут вернуть клиентам комиссию, которую они получили, выдавая с 9 марта наличную валюту. Для получения возврата нужно обратиться в банк с соответствующим заявлением.

При этом, если клиенту выданы средства в размере до десяти тысяч долларов, комиссия может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты. Также она может быть зачислена по заявлению на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями.

Несколькими днями ранее стало известно, что Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года вводит временный порядок операций с наличной валютой.

Россияне смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу. Кроме того, как отмечалось, финансовые организации не будут продавать наличную валюту гражданам.

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.