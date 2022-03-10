YouTube полностью отключил монетизации для россиян

Видеохостинг YouTube приостановил для пользователей из России все функции монетизации. Ограничения коснутся подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата и суперстикеров.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», - приводит РБК сообщение хостинга.

Авторы роликов из России уже получили соответствующее уведомление, говорится в сообщении. Это не первые ограничения, с которыми сталкивались пользователи YouTube в нашей стране. В начале марта хостинг временно отключил показ рекламы.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Это вызвало реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Ограничения коснулись работы банков и госкомпаний. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.