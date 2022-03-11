США и ЕС ввели запрет на поставки предметов роскоши в Россию

США и Евросоюз вводят запрет на поставку в Россию предметов роскоши. Первым о подобном ограничении заявили Соединенные Штаты.

Президент США Джо Байден заявил, что преследование «коррумпированных российских миллиардеров» и членов их семей продолжится совместно с союзниками по G7.

«Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», - сказал Байден.

Как следует из сообщения Белого дома, запрет относится к дорогим часам, элитному алкоголю, ювелирным изделиям, брендовой одежде, роскошным авто. Экспорт данной продукции из США в РФ оценивается в примерно 550 миллиардов долларов в год, пишет РИА Новости.

Вслед за Штатами поставки предметов роскоши в Россию запрещает и Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также анонсировала новый пакет акций, который ЕС примет против РФ 12 марта.

Ранее Байден подписал указа о запрете импорта морепродуктов, рыбы, алмазов и спиртных напитков из России. По его словам, эта мера стала следующим шагом в запрете импорта продукции, и на этот раз она коснулась «хрестоматийных» сфер российской экономики. К таким президент США причислил икру, бриллианты и алкоголь.