США ввели блокирующие санкции против российских депутатов и глав нескольких банков

США вводят полные блокирующие санкции против членов Госдумы РФ и руководителей попавших под санкции российских банков. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил Белый дом.

«Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», - говорится в сообщении.

Санкции распространяются на тех, кто «наживается на этой войне», заявили в администрации США. Попавшим под санкции лица будут отрезаны от финансовой системы, их имущество в Соединенных Штатах заморожено. Попавшим в «черный список» также запрещен въезд на территорию США.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации.