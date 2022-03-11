Тысячи бойцов: как сирийские добровольцы готовятся к отправке на помощь Донбассу

Тысячи людей в камуфляже и с оружием в руках скандируют лозунги в поддержку России. Бойцы держат транспаранты с буквой Z и изображением Владимира Путина. А под ними слова на русском: «Россия в наших сердцах!» и «Великая Российская армия! Мы победим нацистов!».

Это не просто митинг в поддержку России. По всей Арабской Республике начался набор добровольцев для участия в российской спецоперации. Мужчины приходят на пункт приема, заполняют анкеты и ставят подпись. Помимо автомата, каждому добровольцу положен большой рюкзак со снаряжением и бронежилет.

Запись добровольцев решили организовать после того, как многие выразили желание отправиться на помощь бойцам Донбасса. В военкоматы и сборные пункты мужчины приходили десятками. Почти у всех у них за плечами солидный боевой опыт. Многие и сейчас служат, но по согласованию между правительствами двух стран им позволено временно отправиться в зону проведения спецоперации.

Спецоперация на Украине сплотила сирийское общество. Под одним флагом добровольно помочь России и народу Донбасса готовы как ветераны правительственной армии и бойцы христианского ополчения, так и бывшие боевики оппозиции.

На лицах добровольцев ни малейшего сомнения. Российские солдаты проливали кровь за сирийскую землю и теперь настало время помочь им. Давать интервью бойцы не стали. Но за кадром рассказали, что их долг быть сейчас вместе с Россией.

Перед отправкой - краткие напутствия командиров и фото на память. И символически в этот момент над собравшимися взлетает стая аистов. Добровольцы расценили это как хороший знак. Закаленные в боях с террористами солдаты встают плечом к плечу с военными России и Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих