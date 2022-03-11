Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Тысячи бойцов: как сирийские добровольцы готовятся к отправке на помощь Донбассу

Игорь Лапик
18:57 11.03.2022
Запись добровольцев решили организовать после того, как многие выразили желание отправиться на помощь бойцам Донбасса. В военкоматы и сборные пункты мужчины приходили десятками. Почти у всех у них за плечами солидный боевой опыт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Тысячи людей в камуфляже и с оружием в руках скандируют лозунги в поддержку России. Бойцы держат транспаранты с буквой Z и изображением Владимира Путина. А под ними слова на русском: «Россия в наших сердцах!» и «Великая Российская армия! Мы победим нацистов!».

Это не просто митинг в поддержку России. По всей Арабской Республике начался набор добровольцев для участия в российской спецоперации. Мужчины приходят на пункт приема, заполняют анкеты и ставят подпись. Помимо автомата, каждому добровольцу положен большой рюкзак со снаряжением и бронежилет.

Запись добровольцев решили организовать после того, как многие выразили желание отправиться на помощь бойцам Донбасса. В военкоматы и сборные пункты мужчины приходили десятками. Почти у всех у них за плечами солидный боевой опыт. Многие и сейчас служат, но по согласованию между правительствами двух стран им позволено временно отправиться в зону проведения спецоперации.

Спецоперация на Украине сплотила сирийское общество. Под одним флагом добровольно помочь России и народу Донбасса готовы как ветераны правительственной армии и бойцы христианского ополчения, так и бывшие боевики оппозиции.

На лицах добровольцев ни малейшего сомнения. Российские солдаты проливали кровь за сирийскую землю и теперь настало время помочь им. Давать интервью бойцы не стали. Но за кадром рассказали, что их долг быть сейчас вместе с Россией.

Перед отправкой - краткие напутствия командиров и фото на память. И символически в этот момент над собравшимися взлетает стая аистов. Добровольцы расценили это как хороший знак. Закаленные в боях с террористами солдаты встают плечом к плечу с военными России и Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:22 В стране и мире
США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот
19:37 В стране и мире
Байден запретил импорт алмазов, рыбы и спиртных напитков из России
18:57 Армия
Видео
Тысячи бойцов: как сирийские добровольцы готовятся к отправке на помощь Донбассу
18:03 Армия
Видео
Минобороны России: основные дороги в Мариуполе заминированы украинскими националистами
17:58 Армия
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Популярное
Видео
В МО РФ заявили, что украинский вариант эвакуации из Волновахи ставит Киев в нелепое положение
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
В МО РФ заявили, что националисты под угрозой убийства изымают продукты у мирных жителей в Сумах
В Совфеде рассказали, будут ли преследоваться заходящие в Facebook и Instagram россияне
Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.