СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников Meta.

Между тем, Генпрокуратура попросила признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Ведомство также требует заблокировать в стране доступ к Instagram.

Ранее Reuters сообщила, что американская компания Meta Platforms в некоторых странах (включая Россию) временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram не блокировать угрозы в отношении российских военнослужащих. Также временно не будут блокироваться призывы к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.