Боррель назвал ошибкой обещание принять Украину в НАТО

Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в частности, пообещав Украине вступление в НАТО. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я готов признать, что... мы потеряли возможность сближения России с Западом», - сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

По словам Борреля, есть моменты, которые можно было бы сделать лучше, и есть вещи, которые предлагались, но не могли быть реализованы. В частности, ошибочными были обещания Украине и Грузии взять их в НАТО, так как Запад не смог их выполнить, уточняет РИА Новости.

Отказ от вступления Украины в НАТО является одним из условий на переговорах с Россией. Ранее на Украине заявили, что готовы его выполнить при условии предоставления стране набора гарантий безопасности.