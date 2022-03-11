Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России

Анна Назайкина
15:47 11.03.2022
Сегодня ведомство попросило признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Генеральной прокуратурой РФ в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций было направлено требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор обратил внимание, что в Instagram пользователи публикуют материалы, призывающие к насилию в отношении россиян. Кроме того, было отмечено, что регулярно размещается информация с призывами к участию граждан РФ в массовых беспорядках.

«Распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием», - говорится в сообщении.

Сегодня ГП попросила признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Уточняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:01 В стране и мире
Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией
14:47 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало кадры марша российских десантников в Киевской области
13:27 В стране и мире
Кремль: Шойгу, говоря об отправке добровольцев на Украину, имел в виду готовых помогать бесплатно
10:39 Армия
Видео
Брошенные «Джавелины» и кассетные снаряды: кадры обстановки в освобожденном Анадоле
12:39 Армия
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Популярное
Видео
Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов
Видео
В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был запущен с Украины
Видео
«Как в кино»: спасшая раненых бойцов ВС РФ на Украине ординатор рассказала про обстрел санитарной машины
Видео
Нанесение удара беспилотником ВКС РФ по укрепленному опорному пункту украинских националистов попало на видео
Видео
Украинский военный признался, что бойцам ВСУ доплачивают за обстрелы мирных людей
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.