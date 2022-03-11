Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России

Генеральной прокуратурой РФ в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций было направлено требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор обратил внимание, что в Instagram пользователи публикуют материалы, призывающие к насилию в отношении россиян. Кроме того, было отмечено, что регулярно размещается информация с призывами к участию граждан РФ в массовых беспорядках.

«Распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием», - говорится в сообщении.

Сегодня ГП попросила признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Уточняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».