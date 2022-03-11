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Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов

Анна Назайкина
14:45 11.03.2022
Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза, отметил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Советский Союз всегда существовал в условиях санкций и при этом стране удавалось достигать колоссального успеха. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза», - сказал российский лидер.

Накануне Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом, что в итоге приведет к ее независимости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в стране отсутствуют условия для дефолта.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.

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