Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов

Советский Союз всегда существовал в условиях санкций и при этом стране удавалось достигать колоссального успеха. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза», - сказал российский лидер.

Накануне Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом, что в итоге приведет к ее независимости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в стране отсутствуют условия для дефолта.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.