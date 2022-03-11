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МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова

12:39 11.03.2022
Представители ВСУ и националисты отказывают мирному населению города воспользоваться гуманитарным коридором и фактически превращают людей в заложников, заявили в российском оборонном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры с блокпоста на окраине Чернигова, где боевики нацбатальонов блокируют выход автомобильной колонны с мирными жителями из города по гумкоридору.

«Представители националистов (черная форма) разворачивают автомобили и возвращают в город. Представители ВСУ и националисты отказывают мирному населению города воспользоваться гуманитарным коридором. Фактически превращают мирное население в заложников и прячутся за ними», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защитить Луганскую и Донецкую народные республики. Для этого, отметил российский лидер, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Позднее в российском Министерстве обороны России обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как подчеркнули в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры страны.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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