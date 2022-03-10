Лавров объяснил проведение спецоперации на Украине прямой угрозой России

Россия не нападала на Украину. С таким заявлением по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Украины и Турции сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С его слов, Москва отреагировала на угрозу собственной безопасности.

«Мы на Украину не нападали. На Украине наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности России. Вопреки нашим многолетним призывам и предложениям нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему высказывался», - сказал Лавров.

Как отметил министр, официальный Киев давно вынашивал агрессивные планы в отношении Народных республик Донбасса.