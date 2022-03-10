Лавров объяснил проведение спецоперации на Украине прямой угрозой России
Россия не нападала на Украину. С таким заявлением по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Украины и Турции сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С его слов, Москва отреагировала на угрозу собственной безопасности.
«Мы на Украину не нападали. На Украине наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности России. Вопреки нашим многолетним призывам и предложениям нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему высказывался», - сказал Лавров.
Как отметил министр, официальный Киев давно вынашивал агрессивные планы в отношении Народных республик Донбасса.
«Те новые факты, которые сейчас всплывают, говорят о том, что нападение на народные республики планировалось и планировалось на нынешний месяц», - уточнил министр.