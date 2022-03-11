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ВОЗ посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены для избежания утечек

Анна Назайкина
10:49 11.03.2022
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что сотрудничают с лабораториями, функционирующими на украинской территории.
ВОЗ посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены для избежания утечек
© Фото: Unsplash
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Всемирная организация здравоохранения обратилась к Киеву с рекомендациями уничтожить особо опасные патогены в биолабораториях, которые  находятся на территории Украины, передает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВОЗ. Отмечается, что соответствующие предостережения связны с опасностью утечек, которые могли бы привести к распространению инфекций среди людей.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что сотрудничают с лабораториями, функционирующими на украинской территории.

«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожать особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек», - заявили в ВОЗ.

Однако в организации не рассказали, когда конкретно была дана рекомендация и последовал ли ей Киев. Кроме того, в ВОЗ не предоставили агентству информацию о видах патогенов или токсинов, с которыми велась работа в этих лабораториях.

Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. В российском оборонном ведомстве заявили, что, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов также заявил, что имеющиеся документы подтверждают факт многократной передачи биоматериалов граждан Украины за рубеж. Также были раскрыты подробности разработок по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками опасных инфекций. Также в Минобороны заявили, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

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