Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны РФ: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций

16:59 10.03.2022
Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами, заявил начальник войск РХБЗ РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
Читайте нас на:

Пентагон интересовался насекомыми, способными распространять опасные инфекции. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Игорь Кириллов в ходе брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на территории Украины.

«Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами», - заявил Кириллов.

Напомним, что ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Отмечалось, что из-за работы биолабораторий в Украине заболеваемость корью выросла в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

Впоследствии замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила данные о нахождении биологических объектов США на территории Украине, при этом она выразила обеспокоенность в связи тем, что хранившиеся на объектах патогены могут попасть в руки российских экспертов.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Видео
Путин: страны Запада обвиняют Россию в необходимости «затянуть пояса» из-за роста цен на газ
16:48 Армия
Видео
МО РФ: персонал лабораторий США на Украине «запускал» птиц из Херсона, их нашли на территории РФ
16:08 Армия
Видео
МО РФ сообщило о возможных попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы
16:11 Армия
Видео
МО РФ: США, украинские и грузинские лаборатории реализуют у границ РФ проект с летучими мышами в качестве возможных переносчиков биооружия
15:15 В стране и мире
В Росавиации прокомментировали заявления об отказе Китая поставлять авиазапчасти РФ
Популярное
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Видео
В МО РФ сравнили биологические исследования США на Украине с работой японского отряда 731
Видео
Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война
Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.