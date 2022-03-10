Минобороны РФ: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций

Пентагон интересовался насекомыми, способными распространять опасные инфекции. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ российских Вооруженных сил Игорь Кириллов в ходе брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на территории Украины.

«Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами», - заявил Кириллов.

Напомним, что ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Отмечалось, что из-за работы биолабораторий в Украине заболеваемость корью выросла в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

Впоследствии замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила данные о нахождении биологических объектов США на территории Украине, при этом она выразила обеспокоенность в связи тем, что хранившиеся на объектах патогены могут попасть в руки российских экспертов.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов