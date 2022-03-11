Юнармейцы Волоколамска провели акцию «Эстафета добра» для беженцев из ЛДНР

Юнармейцы провели акцию «Эстафета добра» для детей, которых эвакуировали из Донецкой Народной Республики в подмосковном Волокаламске.

Вместе с профессиональными художниками они пригласили вынужденных переселенцев в оздоровительный лагерь «28 Героев Панфиловцев», где устроили чаепитие и нарисовали стрит-арты.

В дальнейшем подобные граффити появятся во всех городах размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Также для подростков выступили солисты детских ансамблей из России.

«Эстафета добра» объединила 15 городов. Она стартовала 2 марта в подмосковном Солнечногорске и завершится в Донецке и Луганске. Акция пройдет в музеях, парках и учебно-методических центрах.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваха. Взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов