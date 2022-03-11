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Брошенные «Джавелины» и кассетные снаряды: кадры обстановки в освобожденном ДНР селе Анадоль

Станислав Иващенко
10:39 11.03.2022
Село Анадоль долгое время находилось в пограничном состоянии, его то занимали силы Народной милиции ДНР, то немного отступали и возвращались ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры обстановки в перешедшем под контроль Народной милиции ДНР селе Анадоль в Донецкой области. Украинские националисты бежали в спешке, бросив технику и зарубежное оружие, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин», которые всего за несколько недель до начала спецоперации по защите Донбасса Запад поставлял Киеву.

Как рассказали люди этого села, почти две недели они сидели в подвалах, пока украинские военные заняли их дома и устроили там огневые точки. Южные районы Донецкой области ВСУ обстреливали из систем залпового огня «Град». Село Анадоль сильно пострадало от обстрелов. Кассетные снаряды разлетались на десятки метров, разбиты дома и машины.

Вместе с российскими военными в поселок прибыла и гуманитарная колонна с хлебом, консервами, крупами и питьевой водой. По словам жителей, бойцы нацбатов грабили всех, магазины и мирных людей, поэтому продуктов практически не осталось.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко

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