США в течение суток отправят новую партию военной помощи Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в течение суток отправят новую партию военной помощи Украины.

При этом Кирби в ходе брифинга подчеркнул, что возможность размещения на украинской территории американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не обсуждается. По словам Кирби, размещение ЗРК потребовало бы присутствия американских военных, передает РИА Новости.

«Мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», - уточнил представитель Пентагона.

Накануне Джон Кирби заявил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине. Он считает, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией.

В свою очередь в МИД Польши заявили, что власти страны готовы безвозмездно и в ближайшие сроки отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а далее передать их в распоряжение США. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение, так как не является участницей конфликта на Украине.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.