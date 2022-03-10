В Пентагоне заявили, что США не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты не поддерживают передачу польских истребителей Украине. Он считает, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией.

«Мы не поддерживаем в данный момент передачу дополнительных истребителей украинским военно-воздушным силам», - отметил Кирби, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в МИД Польши заявили, что власти страны готовы безвозмездно и в ближайшие сроки отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а далее передать их в распоряжение США. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение, так как не является участницей конфликта на Украине.

Накануне Кирби также заявил, что США не считает приемлемым предложение Польши о передаче истребителей. По его словам, перспектива того, что МиГ-29, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии в Киев, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.