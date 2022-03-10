«Умереть или сдаться»: Басурин предупредил боевиков нацбатов в Мариуполе

Засевшие в Мариуполе боевики националистических батальонов не смогут уйти. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, у боевиков есть только два выхода.

«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них два варианта - или умереть, или сдаться», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что инструкторы НАТО обучали боевиков запрещенного в России нацбата «Айдар»*. Это выяснили бойцы ДНР, которым в руки попали архивные документы, подтверждающие тесное сотрудничество украинских националистов и Североатлантического альянса. На фото и видеокадрах инструкторы альянса обучают боевиков азам диверсионной войны, правильному уничтожению танков и другой техники. Особое внимание уделялось тактике ведения боя в городских условиях, причем на опыте террористов в Сирии.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Демилитаризация и денацификация Украины стали одной из главных ее целей.

* «Айдар» - экстремистское и террористическое объединение, запрещенное в России.