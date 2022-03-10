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По лекалам сирийских террористов: в ДНР установили причастность НАТО к обучению боевиков «Айдара»*

Евгений Неумойн
09:01 10.03.2022
Согласно архивным фото- и видеоматериалам, инструкторы НАТО обучали националистов азам диверсионной войны на примере сирийских террористов.
По лекалам сирийских террористов: в ДНР установили причастность НАТО к обучению боевиков «Айдара»*
© Фото: ТРК "Звезда"
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Бойцов запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* на Украине натаскивали инструкторы НАТО. Они обучали их действовать, как боевиков в Сирии. Подразделениям ДНР удалось захватить архивы нацбата, где много доказательств: документы и даже видео, на которых военные альянса показывают, как правильно вести бой, метать гранаты и поражать танки.

На кадрах, снятых с дрона, запечатлены моменты боя под Мариуполем - взятие базы националистического батальона. Сначала залпами из «Градов» войска ДНР уничтожили все блокпосты, а затем нанесли удар по штабу с БПЛА. При взятии очередной базы националистов на территориях мариупольского направления защитниками ДНР был обнаружен архив документов и видеоматериалов.

На кадрах видно, как военные инструкторы из стран НАТО готовят националистов к боевым действиям. Они учили тактике ведения боя внутри помещений, как эффективно поражать танки противника. Обучение проходило с самых азов. Много времени уделялось обучению при помощи программы симуляции. Это некое подобие компьютерной игры. По ее сценарию, американская армия проводит операцию Liberty. При помощи компьютерной графики проходит полный разбор боевых ситуаций. Как должно действовать каждое отдельное подразделение при штурме здания или как правильно вести разведку.

Особое внимание уделялось тактике ведения боя в городских условиях, причем на опыте террористов в Сирии. Боевиков учили тактике засад, которые радикалы использовали в этой стране против государственных воск. Материалы архива дополняются личными файлами боевиков. В них они отметили получение очередных званий. После просмотра архивных материалов отпадают любые вопросы, для чего нужна специальная военная операция.

* «Айдар» - экстремистское и террористическое объединение, запрещенное в России.

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