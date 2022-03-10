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Российские военные доставили еще одну партию гуманитарной помощи в Черниговскую область

Константин Исаев
08:29 10.03.2022
На сегодняшний день нашими военными на Украину уже доставлено более тысячи тонн гуманитарного груза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очередная гуманитарная помощь от российских военных была направлена в деревню в Черниговской области, давно оставленную действующей киевской властью без какой-либо помощи. Здесь уже почти две недели не работают магазины, местным жителям просто негде покупать продукты.

Ситуация даже в этих районах Украины, откуда всегда были далеко и взрывы, и просто информация о гуманитарной катастрофе Донбасса последние 8 лет, до сих пор напряженная. Пока еще с опаской, но люди выходят на центральную площадь, спрашивают наших бойцов о самом разном. 

«Местная администрация, висит нетронутый украинский флаг. Совсем рядом - памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на удивление - опрятный и ухоженный. Еще совсем рядом — магазин "Росинка", продуктовый, но дело в том, что он закрыт и местным жителям просто негде покупать продукты. Тем более, что и на соседних улицах уже нет электричества. И самое удивительное, надпись - улица Мира. Наши ребята сюда пришли чтобы этот мир как раз и установить», - рассказывает корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

На сегодняшний день нашими военными на Украину уже доставлено более тысячи тонн гуманитарного груза. И российские бойцы, в отличие от украинских националистов, этих людей без помощи точно не оставят.

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