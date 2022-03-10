Володин заявил о недопустимости повышения цен под прикрытием санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым повышение цен под предлогом санкций. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время поступает ряд сообщений по поводу роста цен, прежде всего, на продукты питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое.

Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства.

«У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», - заявил Володин.

При этом председатель Госдумы подчеркнул, что поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет, следовательно рост цен носит необоснованный характер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешние санкции, которые вводятся Западом против РФ, сродни объявлению войны. В Кремле же неоднократно отмечали деструктивный характер санкционной политики и готовность Москвы противостоять введенным ограничениям.