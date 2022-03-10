Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии

Вооруженные Силы Украины отступая, просто бросают своих резервистов. Об этом рассказал один из военнослужащих, который добровольно вышел к бойцам Народной милиции ЛНР. Он подписал обязательство больше не участвовать в боевых действиях и призвал других последовать его примеру.

«Старших никого не было, никто нами не командовал, никто ничего не сказал. Мы чувствовали себя, как дети. И у нас, и у вас все хотят нормально жить, делать свою работу, приходить домой и спокойно жить. Я прошу, парни, включите разум, будьте дома - с женами и детьми», - обратился к соотечественникам резервист Олег Кузьма.

По словам мужчины, его призвали 24 февраля в подразделение обслуживания - и все эти несколько дней он видел в украинской армии лишь неразбериху. Рядом были одни новобранцы, которые не хотят воевать. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.