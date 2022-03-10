Не в мирных целях: что известно о биолабораториях США на Украине

Москва призывает США ознакомить мировое сообщество с биологическими программами, которые Штаты осуществляли на Украине - об этом заявили в МИД России. Ранее Минобороны предоставило доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия.

Вскоре после этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась – на Украине действительно работали биологические лаборатории США.

«На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил», - заявила Нуланд.

Заявление представителя Госдепа звучит как чистосердечное признание и факт грубейшего нарушения сразу двух государств - Украины и США - Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Попытки зачистить следы преступлений не увенчались успехом. Накануне в Минобороны России обнародовали документы из минздрава Украины. Из приказа четко следует: лаборатории закрыть, пробирки с материалом - уничтожить. Присутствует список опасных вирусов - среди них возбудители пневмонии, дифтерии и синегнойной палочки.

Есть и другие улики – так, в открытом доступе существует история госконтрактов США. Так присутствует сделка между Пентагоном и частной компанией «Метабайота». Согласно документам, работы стартовали с 10 февраля 2014 года. Гонорар - почти 18,5 миллиона долларов. Есть и подробная история транзакций. На некий ислледовательский проект на Украине выделили более 300 тысяч долларов. Других стран в истории платежей нет.

«Споры этих заболеваний используются для наполнения боеприпасов, бомб, которые можно применять в ходе боевых действий. Есть подозрение, что ряд заболеваний, которые возникают в приграничных территориях РФ, как раз связаны либо с утечкой биоматериалов либо преднамеренным заражением как животных, так и людей», - рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В 2021 году на сайт президента Украины поступила петиция, которая доступна и сейчас. Автор инициативы приводит различные доказательства существования целого биополигона на своей родине. Пишет он и о том, что учреждения эти не контролируются, так как доступ к объектам закрыт для киевских властей.

В конце текста автор призывает украинских чиновников во всём разобраться и остановить незаконную деятельность. Петиция должна была уйти на рассмотрение, если бы ее подписали 250 тысяч человек, но откликнулись всего 15. Людей убеждали, что эта история – конспирология.

«Мы помним, сколько лет и с какой результативностью кровавой они искали различные типы вооружений - химических, биологических, бактериологических и так далее по всему миру, на самом деле оккупируя и убивая людей. Не там, оказывается, искали. Мы за вас нашли. Ваши разработки, ваши биоматериалы, которые разрабатывались в том числе с военными целями, оказывается, на Украине. Что же вы там делали? Это другой материк, это не имеет с вами границ, там же нет ваших баз», - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД Китая также не оставили ситуацию без внимания. Китайские дипломаты призвали США выйти из тени.

«США, которые больше всех знают про эти лаборатории, должны как можно скорее опубликовать соответствующие подробности. В том числе о том, какие вирусы там хранятся и какие проводились исследования», - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Следственный комитет РФ уже открыл уголовное дело. Разработка биологического оружия против России — это военное преступление. и на скамье подсудимых могут оказаться не только украинские специалисты, но и американские.