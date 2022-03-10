СМИ сообщили о планах Европы постепенно отказаться от покупки газа у России

Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России. Это следует из проекта декларации саммита ЕС в Версале.

Стоит отметить, что точных дат по данному прогнозу в настоящий момент нет. Но, согласно документу, «некоторые (страны-члены ЕС. - Прим. ред.) просят 2030 года, некоторые просят 2027 года, некоторые говорят сейчас».

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», - приводит Reuters текст декларации.

Подчеркивается, что для реализации обозначенной инициативы потребуется согласие со стороны руководства всех 27 стран-членов ЕС, в том числе - канцлера Германии Олафа Шольца, который, однако, выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

В декларации также сказано, что Евросоюз планирует увеличить расходы на оборону, и стать более независимым в сферах производства микропроцессоров, фармацевтики и продуктов питания.

Неформальный саммит лидеров государств ЕС состоится в Версале 10-11 марта.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении России.