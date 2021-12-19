Вильфанд предсказал увеличение экстремальных природных явлений в России

На фоне глобального потепления в России увеличится количество экстремальных природных явлений. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет значительно быстрее, чем в среднем по миру. По прогнозам метеоролога, погода на юге европейской части страны станет более засушливой, в то же время, на севере увеличится количество осадков.

«К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом. По данным Росгидромета, за последнюю четверть века количество опасных явлений увеличилось в два раза», — рассказал Вильфанд в разговоре с «Парламентской газетой».

Синоптик отметил, что глобальное потепление может спровоцировать таяние вечной мерзлоты. По его словам, этот процесс угрожает устойчивости зданий и сооружений, расположенных в этой зоне.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.