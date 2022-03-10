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МО РФ: украинские неонацисты объявили о тотальной охоте на военных корреспондентов из России

22:09 10.03.2022
Страны Запада и возглавляемые им международные организации по-прежнему остаются в стороне от сложившейся на Украине катастрофической гуманитарной ситуации, заявил глава НЦУО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Украинские неонацисты объявили охоту на военных корреспондентов из России. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции», - сказал он.

Как подчеркнул Мизинцев, страны Запада и возглавляемые им международные организации по-прежнему остаются в стороне от сложившейся на Украине катастрофической гуманитарной ситуации.

В частности, в заложниках у украинских националистов, по его словам, остаются более четырех с половиной миллионов мирных граждан, которые изъявили желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы.

Мизинцев констатировал, что все просьбы к международным организациям, прежде всего к Международному Комитету Красного Креста, повлиять на мэров украинских городов и официальный Киев для эвакуации гражданского населения остаются неуслышанными.

Начальник НЦУО также сообщил о том, что Киев разрешил националистам применять оружие против пытающихся эвакуироваться в Россию.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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