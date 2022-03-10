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МО РФ: Киев заменил водителей гумавтобусов на сотрудников СБУ для разведки против России

23:00 10.03.2022
Из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведданных. Она была пресечена силами ВС РФ. 
МО РФ: Киев заменил водителей гумавтобусов на сотрудников СБУ для разведки против России
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Украинская сторона при проведении гуманитарных операций 10 марта заменила часть водителей автобусов на сотрудников СБУ для разведки против России. Это следует из заявления Межведомственного координационного
штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«Нами достоверно установлено - при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении  города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России», - сказано в сообщении.

Также в штабе утверждают, что из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведданных. Она была пресечена силами ВС РФ. 

В связи с этим в дальнейшем гумколонны будут пропускать только после того, как украинская сторона заблаговременного предоставит список автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих жителей. Россия будет проверять следующую информацию: номер по порядку, марку транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей - номер водительского удостоверения с указанием разрешенных категорий транспортных средств.

«С целью устранения провокаций представление указанных документов, начиная с 11 марта 2022 года, становится обязательным. Обращаем внимание, что с целью исключения сбора разведывательных данных о расположении подразделений Вооруженных сил России каждая колонна будет проверяться  на наличие средств связи и коммуникации», - добавили в штабе.

Уточняется, что телефоны и другие средства коммуникации разрешено иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты изъяли предназначенные для эвакуации транспортные средства, в их числе школьные автобусы. Также, по данным МО РФ, Киев разрешил националистам использовать оружие против тех, кто предпринимает попытки эвакуироваться на территорию России.

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