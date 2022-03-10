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МО РФ: Россия будет в одностороннем порядке с 10 утра открывать гуманитарные коридоры

Вадим Синицын
22:01 10.03.2022
На данный момент из опасных зон удалось эвакуировать более 187 тысяч мирных жителей. Все это произошло без участия Киева.
МО РФ: Россия будет в одностороннем порядке с 10 утра открывать гуманитарные коридоры
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут открываться без согласований в десять утра. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев отметил, что на данный момент из опасных зон удалось эвакуировать более 187 тысяч мирных жителей. Все это произошло без участия Киева.

«На вчерашние утверждения украинских властей, что обещанный "режим тишины" российскими Вооруженными силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза, мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева», - отметил Мизинцев в ходе брифинга.

Начальник НЦУО подчеркнул, что на блокпостах действительно проводится досмотр автомобилей. Однако происходит это только для того, чтобы не допустить выхода на освобожденные территории боевиков нацбатов или ДРГ под видом мирных жителей.

Мизинцев также отметил, что украинские националисты используют «режим тишины» только для улучшения своих позиций. Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой.

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