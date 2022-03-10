В стране и мире МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 1,4 миллиарда долларов Роман Захаров Деньги Киеву выделяются «для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей». © Фото: Fang Zhe, Xinhua, Global Look Press Читайте нас на: В МВФ утвердили выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда долларов. Это следует из распространенного Международным валютным фондом заявления. «Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)... для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны», - говорится в документе, размещенном на сайте МВФ. Отмечается, что Исполнительный совет Фонда выражает «решительную поддержку украинскому народу». Напомним, в ноябре прошлого года МВФ выделил Украине 700 миллионов долларов и предоставил стране специальные права заимствования на сумму 2,8 миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика