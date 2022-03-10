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МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 1,4 миллиарда долларов

Роман Захаров
02:21 10.03.2022
Деньги Киеву выделяются «для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей».
МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 1,4 миллиарда долларов
© Фото: Fang Zhe, Xinhua, Global Look Press
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В МВФ утвердили выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда долларов. Это следует из распространенного Международным валютным фондом заявления.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)... для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны», - говорится в документе, размещенном на сайте МВФ.

Отмечается, что Исполнительный совет Фонда выражает «решительную поддержку украинскому народу».

Напомним, в ноябре прошлого года МВФ выделил Украине 700 миллионов долларов и предоставил стране специальные права заимствования на сумму 2,8 миллиарда долларов.

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